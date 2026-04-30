В Нидерландах могут аннулировать более 130 матчей

В чемпионате Нидерландов может разгореться один из самых громких скандалов последних лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, минимум 133 матча высшего дивизиона Эредивизии могут быть признаны недействительными из-за ошибок в регистрации футболистов. Речь идет о случаях, когда игроки выходили на поле без необходимых документов.

По информации источника, многие футболисты получали второе гражданство Индонезии, Суринама или Кабо-Верде для выступлений на международной арене. При этом по законам Нидерландов они автоматически теряли гражданство страны ЕС и должны были оформлять разрешение на работу, чего сделано не было.

Отмечается, что на нарушения не обращали внимания в течение нескольких лет. Ситуация получила огласку лишь весной текущего года после того, как клуб "НАК Бреда" потребовал переигровки одного из матчей.

Королевский футбольный союз Нидерландов уже отклонил данное требование, однако клуб подал апелляцию. В случае удовлетворения жалобы последствия могут затронуть более сотни матчей чемпионата.