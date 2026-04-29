Игрок "Райо Вальекано" дисквалифицирован на семь матчей

29 Апреля 2026 23:16
Игрок "Райо Вальекано" дисквалифицирован на семь матчей

Нападающий "Райо Вальекано" Иси Паласон получил длительную дисквалификацию по итогам матча 32-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, встреча завершилась со счетом 3:3, а футболист был удален уже в компенсированное время после того, как вышел на поле в знак протеста против решения арбитра. После удаления он также оскорбил судью.

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации вынес наказание в виде семи матчей дисквалификации. Четыре игры Паласон пропустит за оскорбление арбитра, еще два - за выражение недовольства его решениями, а один матч добавлен за перебор желтых карточек.

Таким образом, футболист не сможет помочь "Райо Вальекано" до конца текущего сезона. В нынешнем розыгрыше он провел 47 матчей, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

