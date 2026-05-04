Нуну Мендеш стал самым молодым португальцем с 50 матчами в ЛЧ

Защитник "ПСЖ" Нуну Мендеш установил новый рекорд в Лиге чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, португалец принял участие в первом полуфинальном матче против "Баварии" (5:4) и стал самым молодым игроком своей страны, достигшим отметки в 50 игр в турнире.

На момент встречи Мендешу было 23 года и 313 дней. Ранее рекорд принадлежал Криштиану Роналду, который провел свой 50-й матч в Лиге чемпионов в возрасте 24 лет и 83 дней.

В текущем сезоне на счету защитника 6 голов и 7 результативных передач в 39 матчах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 75 миллионов евро.