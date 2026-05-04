"Челси" потерпел шестое поражение подряд в АПЛ

Футбольный клуб "Челси" уступил "Ноттингем Форест" со счетом 1:3 в матче 35-го тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, это поражение стало для лондонского клуба шестым подряд в чемпионате.

Неудачная серия "синих" началась с матча против "Ньюкасла" (0:1), после чего команда также проиграла "Эвертону" (0:3), "Манчестер Сити" (0:3), "Манчестер Юнайтед" (0:1), "Брайтону" (0:3) и теперь "Ноттингему".

Впереди у "Челси" остаются три матча в текущем сезоне: 9 мая команда сыграет в гостях с "Ливерпулем", 19 мая примет "Тоттенхэм", а 24 мая встретится на выезде с "Сандерлендом".

На данный момент "Челси" с 48 очками занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.