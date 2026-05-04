"Реал" нацелился на хавбека "Манчестер Сити"

4 Мая 2026 15:05
Полузащитник "Манчестер Сити" Тиджани Рейндерс может покинуть клуб в летнее трансферное окно из-за потери места в составе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Transfer News Live, одним из претендентов на 27-летнего нидерландского футболиста является "Реал", который ищет усиление в средней линии. Отмечается, что английский клуб рассчитывает выручить за игрока около 58 млн евро.

В текущем сезоне Рейндерс провел 45 матчей за команду Пепа Гвардиолы, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Минувшим летом "Манчестер Сити" приобрел хавбека у "Милана" примерно за 55 млн евро.

