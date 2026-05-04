Майкл Каррик обыграл всю большую шестерку АПЛ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик добился уникального результата в Премьер-лиге, победив всех традиционных представителей большой шестерки в одном сезоне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на английские СМИ, после победы над "Ливерпулем" со счетом 3:2 команда Каррика обеспечила себе возвращение в Лигу чемпионов и укрепила позиции тренера в борьбе за постоянное назначение. Ранее при нем "Манчестер Юнайтед" также обыграл "Арсенал", "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм". В английской прессе отдельно выделяют и другой показатель Каррика: он стал первым английским тренером, выигравшим восемь из первых девяти домашних матчей в Премьер-лиге.

Особое значение результату придал матч с "Ливерпулем" на "Олд Траффорд". "Манчестер Юнайтед" вел 2:0, позволил сопернику сравнять счет, но затем вырвал победу благодаря голу Кобби Майну. Эта победа принесла клубу путевку в Лигу чемпионов и завершила успешную серию Каррика против главных конкурентов.

Отметим, что Каррик возглавил "Манчестер Юнайтед" в январе в статусе временного главного тренера после ухода Рубена Аморима. С тех пор команда резко улучшила результаты, поднялась в верхнюю часть таблицы и вернулась в еврокубковую зону. Сам специалист после победы над "Ливерпулем" не стал говорить о постоянном контракте, подчеркнув, что сосредоточен на работе с командой.