4 Мая 2026
RU

Майкл Каррик обыграл всю большую шестерку АПЛ

Мировой футбол
Новости
4 Мая 2026 09:47
40
Майкл Каррик обыграл всю большую шестерку АПЛ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик добился уникального результата в Премьер-лиге, победив всех традиционных представителей большой шестерки в одном сезоне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на английские СМИ, после победы над "Ливерпулем" со счетом 3:2 команда Каррика обеспечила себе возвращение в Лигу чемпионов и укрепила позиции тренера в борьбе за постоянное назначение. Ранее при нем "Манчестер Юнайтед" также обыграл "Арсенал", "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм". В английской прессе отдельно выделяют и другой показатель Каррика: он стал первым английским тренером, выигравшим восемь из первых девяти домашних матчей в Премьер-лиге.

Особое значение результату придал матч с "Ливерпулем" на "Олд Траффорд". "Манчестер Юнайтед" вел 2:0, позволил сопернику сравнять счет, но затем вырвал победу благодаря голу Кобби Майну. Эта победа принесла клубу путевку в Лигу чемпионов и завершила успешную серию Каррика против главных конкурентов.

Отметим, что Каррик возглавил "Манчестер Юнайтед" в январе в статусе временного главного тренера после ухода Рубена Аморима. С тех пор команда резко улучшила результаты, поднялась в верхнюю часть таблицы и вернулась в еврокубковую зону. Сам специалист после победы над "Ливерпулем" не стал говорить о постоянном контракте, подчеркнув, что сосредоточен на работе с командой.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне
10:14
Мировой футбол

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне

Робер Пирес напомнил мадридцам о поражении 0:4 на "Эмирейтс"

Эдди Хау останется тренером "Ньюкасл Юнайтед" в следующем сезоне - СМИ
09:28
Мировой футбол

Эдди Хау останется тренером "Ньюкасл Юнайтед" в следующем сезоне - СМИ

Владельцы клуба учли прошлые успехи тренера
Два миллиона человек скандировали оскорбления в адрес Жерара Пике на концерте Шакиры в Рио
08:12
Мировой футбол

Два миллиона человек скандировали оскорбления в адрес Жерара Пике на концерте Шакиры в Рио

Пике и Шакира разошлись в 2022 году на фоне слухов о его изменах
Неймар и Робиньо-младший повздорили на тренировке "Сантоса"
05:29
Мировой футбол

Неймар и Робиньо-младший повздорили на тренировке "Сантоса"

34‑летний нападающий подставил подножку 18-летнему полузащитнику
Тренер Кристиан Киву впервые стал чемпионом Италии
04:27
Мировой футбол

Тренер Кристиан Киву впервые стал чемпионом Италии

Кристиан Киву возглавил "Интер" в июне 2025 года
"Челси" не собирается продавать Педро "Барселоне" - СМИ
02:00
Мировой футбол

"Челси" не собирается продавать Педро "Барселоне" - СМИ

"Синие" приобрели Педро у "Брайтона" за € 63,7 млн минувшим летом

Самое читаемое

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков
2 Мая 18:23
Мировой футбол

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков - ФОТО

Экс-форварда "Реала", "Ювентуса" и "Наполи" с трудом узнали на фото из Майами

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным
1 Мая 18:16
Мировой футбол

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным

В качестве второго вратаря мадридский клуб рассматривает кандидатуру 19-летнего Хави Наварро
Азербайджанские гребцы завоевали девять медалей на "Кубке Президента-2026"
1 Мая 21:14
Гребля

Азербайджанские гребцы завоевали девять медалей на "Кубке Президента-2026" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сборная успешно выступила на международной регате в Мингячевире

Экс-игрок "Барселоны" хочет покинуть "Челси" и вернуться в Испанию
2 Мая 09:13
Мировой футбол

Экс-игрок "Барселоны" хочет покинуть "Челси" и вернуться в Испанию

Форвард недоволен своим положением в лондонском клубе