4 Мая 2026 09:28
Эдди Хау останется тренером "Ньюкасл Юнайтед" в следующем сезоне - СМИ

Главный тренер "Ньюкасл Юнайтед" Эдди Хау продолжит работать на своем посту после завершения текущего сезона. Если не произойдут неожиданные изменения, 48-летний специалист будет руководить командой в сезоне-2026/2027. Хау выразил желание остаться на "Сент-Джеймс Парк" и продолжает получать поддержку от владельцев и руководства клуба, сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic.

Решение о сохранении Хау было принято после переговоров, состоявшихся на этой неделе с участием делегации из 25 человек из Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), который является мажоритарным владельцем "Ньюкасла". Все стороны согласились, что текущий сезон не оправдал ожиданий, а его результаты необходимо улучшить. Однако переговоры завершились успешно и привели к единому мнению относительно будущего главного тренера.

Несмотря на спад в результатах команды в этом сезоне, владельцы клуба учли прошлые успехи, включая выход "Ньюкасла" в Лигу чемпионов и победу в Кубке английской лиги под руководством Хау. В данный момент "Ньюкасл" занимает 13-е место в АПЛ с 45 очками после 35 матчей.

İdman.Biz
