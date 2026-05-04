Два миллиона человек скандировали оскорбления в адрес Жерара Пике на концерте Шакиры в Рио

На концерте известной исполнительницы Шакиры в бразильском Рио-де-Жанейро примерно два миллиона ее поклонников оскорбили бывшего защитника "Барселоны" Жерара Пике. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Haberler.

Колумбийская певица провела бесплатное шоу в Рио-де-Жанейро на пляже "Копакабана". В ходе выступления певица позволила себе реплику, намекавшую на ее отношение к бывшему партнеру, экс‑футболисту "Барселоны" Жерару Пике: "Знаете ли вы, что в Бразилии около 20 миллионов матерей-одиночек? Им приходится много работать, чтобы содержать семьи. Я — одна из них!"

Вскоре часть зрителей начала скандировать нецензурные возгласы в ритм музыке: "Пике, *** *****".

Пике и Шакира разошлись в 2022 году на фоне слухов о его изменах. У певицы два сына от экс-футболиста. Испанец объявил о завершении профессиональной карьеры в ноябре 2022 года.

İdman.Biz
