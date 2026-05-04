Тренер Кристиан Киву впервые стал чемпионом Италии

"Интер" обыграл "Парму" (2:0) в матче 35-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 и выиграл национальное первенство. Тем самым наставник миланцев Кристиан Киву впервые стал чемпионом Италии в качестве тренера, сообщает İdman.Biz.

Кристиан Киву возглавил "Интер" в июне 2025 года. Во время игровой карьеры за "нерадзурри" он трижды выигрывал Серию А, а также два раза побеждал в Кубке Италии и один раз в Лиге чемпионов.

"Интер" набрал 82 очка в 35 матчах Серии А. Отрыв от идущего вторым "Наполи" за три тура до конца чемпионата составляет 12 очков. Кроме того, "черно-синим" предстоит сыграть в финале Кубка Италии с "Лацио" 13 мая.