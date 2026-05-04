Пеп Гвардиола: "В прошлом сезоне я 24 часа думал о том, что будет с клубом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что сохраняет энергию и мотивацию после почти десяти лет работы в клубе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, слова испанского специалиста прозвучали на фоне информации о том, что "Манчестер Сити" прорабатывает варианты на случай его возможного ухода летом. Контракт Гвардиолы рассчитан еще на один год, а одним из основных кандидатов на замену называют Энцо Мареску.

Гвардиола отметил: "Я бы не продержался здесь десять лет, даже с хорошими титулами, если бы вокруг не было невероятной среды. Сейчас я чувствую, не знаю, счастлив я или нет, но у меня по-прежнему невероятная энергия. Мне все еще очень хорошо, я прихожу сюда работать даже в свой выходной".

Тренер также подчеркнул, что сила "Манчестер Сити" заключается не только в составе, но и в системе клуба. По словам Гвардиолы, именно стабильность внутри структуры позволяет команде годами бороться за титулы и регулярно выступать в Лиге чемпионов.

Он сказал: "Мне нравится, когда Гюндоган вернулся из "Барселоны" и сказал: "Манчестер Сити" - топ, топ". Когда такое происходит, значит, мы на правильном пути. Поэтому мы стабильно играем в Лиге чемпионов последние 12, 13, 14 лет. Поэтому мы всегда боремся за титулы - из-за стабильности в тактике, системах, игроках и тренерах. Это как пузырь, в котором люди чувствуют себя хорошо".

Гвардиола признал, что нынешняя борьба за трофеи воспринимается им спокойнее, чем прошлый сезон, когда клуб переживал за попадание в Лигу чемпионов. "Манчестер Сити" продолжает борьбу с "Арсеналом" за чемпионство и в этом месяце сыграет с "Челси" в финале Кубка Англии.

"В часы перед матчем я чувствую давление, но между играми я спокойнее. В прошлом сезоне я 24 часа думал о том, что будет с клубом, если мы не попадем в Лигу чемпионов. Я очень это чувствовал. В этом сезоне мы выиграли Кубок лиги, снова вышли в финал Кубка Англии и продолжаем бороться с "Арсеналом". Что я могу сказать? Это действительно хорошо", - подчеркнул Гвардиола.

Отметим, что "Манчестер Сити" готовится к выездному матчу с "Эвертоном". Команда Гвардиолы стремится сократить отставание от "Арсенала", который после последних побед над "Ньюкаслом" и "Фулхэмом" увеличил дистанцию до шести очков.