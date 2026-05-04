Дебютант "Челси" получил травму и покинул поле с кислородной маской - ВИДЕО

18-летний футболист "Челси" Джесси Дерри получил серьезное повреждение в матче 35-го тура английской Премьер-лиги против "Ноттингем Форест".

Как сообщает İdman.Biz, эпизод произошел в компенсированное к первому тайму время. Игрок столкнулся головами с соперником и упал на газон, после чего ему понадобилась кислородная маска.

На 45+10-й минуте Дерри был заменен, вместо него на поле вышел нападающий Лиам Делап.

Отметим, что на момент происшествия "Челси" уступал со счетом 0:3. Эта встреча стала для лондонцев первой после увольнения главного тренера Лиама Росеньора, а командой руководит Калум Макфарлейн.