Неймар должен сыграть на чемпионате мира-2026

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Бразилии Каземиро высказался о возможном участии Неймара в чемпионате мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, футболист уверен, что нападающий "Сантоса" способен помочь национальной команде.

"Неймар никому ничего доказывать не обязан. Если он будет в оптимальной форме, то никаких споров быть не должно. Он должен сыграть на чемпионате мира, ведь он - звезда сборной Бразилии", - приводит слова Каземиро ESPN.

В текущем сезоне Неймар провел 11 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

На чемпионате мира-2026 сборная Бразилии выступит в группе C, где сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.