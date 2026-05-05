Дьекереш: "Нам нельзя останавливаться"

Нападающий "Арсенала" Виктор Дьекереш поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на сайт УЕФА, шведский форвард подчеркнул важность предстоящей встречи.

"Мы не просто так оказались в этом положении. Мы очень хорошо играли весь сезон, но теперь все решат ближайшие матчи. Именно они покажут, доведем ли мы дело до конца. До сих пор мы показывали невероятные результаты, нам нельзя останавливаться", - заявил Дьекереш.

Напомним, первый матч завершился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет 5 мая на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.