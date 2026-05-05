"Рома" разгромила "Фиорентину" в матче Серии А

"Рома" одержала уверенную победу над "Фиорентиной" в матче 35-го тура чемпионата Италии - 4:0.

Как сообщает İdman.Biz, хозяева быстро взяли игру под контроль и уже на 13-й минуте открыли счет - отличился Джанлука Манчини после передачи Никколо Пизилли.

Вскоре Уэсли Франса удвоил преимущество, а на 34-й минуте Марио Эрмосо довел счет до разгромного. Во втором тайме Пизилли поставил точку, забив четвертый мяч на 58-й минуте.

Таким образом, "Рома" прервала семиматчевую беспроигрышную серию "Фиорентины" в чемпионате. Римляне набрали 64 очка и поднялись на пятое место в турнирной таблице, тогда как "Фиорентина" с 37 баллами занимает 16-ю позицию.