"Ювентус" нацелился на хавбека "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Тиджани Рейндерс может перейти в итальянский чемпионат.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, интерес к 27-летнему футболисту проявляет "Ювентус".

По информации источника, туринский клуб планирует активизировать переговоры в ближайшее время, чтобы попытаться оформить трансфер уже летом. Наиболее вероятным вариантом сделки считается аренда, поскольку стоимость игрока не устраивает итальянскую сторону.

В текущем сезоне Рейндерс провел 45 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. Его рыночная стоимость оценивается примерно в 60 миллионов евро.