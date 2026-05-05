"Спортинг" забил пять мячей и обошел "Бенфику"

"Спортинг" одержал крупную победу над "Виторией Гимарайнш" в матче 32-го тура чемпионата Португалии - 5:1.

Как сообщает İdman.Biz, хозяева начали активно и уже на 9-й минуте открыли счет - отличился Гонсалу Инасиу. В середине первого тайма Даниэл Браганса удвоил преимущество, а перед перерывом Максимилиано Араухо сделал счет 3:0.

Во втором тайме "Спортинг" продолжил доминировать: на 61-й минуте Суарес оформил дубль, а на 74-й Луис Гильерме довел счет до 5:0. В концовке "Витория Гимарайнш" смогла забить гол престижа после автогола Зено Дебаста.

Благодаря этой победе "Спортинг" набрал 76 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя "Бенфику". "Витория Гимарайнш" с 42 баллами занимает седьмую позицию.