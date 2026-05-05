Алонсо: "Финиширую пятым - уйду в тот же день"

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо прокомментировал возможное завершение карьеры в "королевских гонках".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, испанский пилот с улыбкой отреагировал на вопрос о своих планах на сезон-2027.

"Если мне удастся финишировать пятым в любой гонке, я уйду на пенсию в тот же день", - пошутил Алонсо.

Нынешний сезон является для 43-летнего гонщика уже 23-м в карьере в Формуле-1. Он дебютировал в 2001 году в составе "Минарди", а затем выступал за "Рено", "Макларен", "Феррари", "Альпин" и "Астон Мартин", где и продолжает карьеру.