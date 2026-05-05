Каррик близок к продлению контракта с "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик близок к продлению контракта с клубом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, руководство манкунианцев готовит новое соглашение для английского специалиста.

Ключевым фактором стало успешное выступление команды, включая победу над "Ливерпулем" (3:2), которая позволила "красным дьяволам" выйти в Лигу чемпионов.

Отмечается, что Каррик пользуется авторитетом внутри команды. Лидеры "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш и Гарри Магуайр поддерживают продолжение сотрудничества с тренером.

Напомним, действующий контракт Каррика истекает по окончании текущего сезона. С момента его назначения команда одержала 10 побед в 14 турах АПЛ и поднялась на третье место в турнирной таблице.