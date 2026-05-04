Сборную Украины возглавит бывший тренер "Милана" и "Марселя"

Сборную Украины может возглавить итальянский тренер Андреа Мальдера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, 54-летний специалист близок к подписанию контракта с Украинской ассоциацией футбола.

Последним местом работы Мальдеры был "Марсель", где он входил в тренерский штаб Роберто Де Дзерби. Ранее он также работал с этим специалистом в "Брайтоне".

Кроме того, итальянец входил в штабы таких известных тренеров, как Массимилиано Аллегри, Леонардо, Филиппо Индзаги и Кларенс Зеедорф в "Милане".

Также Мальдера уже имеет опыт работы в сборной Украины - с 2016 по 2021 год он входил в тренерский штаб Андрей Шевченко.