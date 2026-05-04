"Лацио" вырвал победу у "Кремонезе" в концовке матча - ВИДЕО

4 Мая 2026 22:46
"Лацио" вырвал победу у "Кремонезе" в концовке матча

Футбольный клуб "Лацио" одержал волевую победу над "Кремонезе" в матче 35-го тура чемпионата Италии - 2:1.

Как сообщает İdman.Biz, хозяева открыли счет на 29-й минуте - отличился Федерико Бонаццоли после передачи Романо Флориани.

Во втором тайме римляне смогли отыграться: на 53-й минуте Густав Исаксен сравнял счет после паса Тейянни Нослина. Развязка наступила уже в компенсированное время, когда Нослин забил победный мяч.

После этой игры "Кремонезе" с 28 очками занимает 18-е место в турнирной таблице. "Лацио", набрав 51 балл, поднялся на восьмую позицию.

İdman.Biz
