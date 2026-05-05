Микель Артета: "Жаждем выйти в финал"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился ожиданиями от ответного матча против "Атлетико" в полуфинале еврокубка.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на сайт УЕФА, специалист отметил высокий настрой команды перед решающей игрой.

"Я не могу дождаться. Чувствую энергию внутри команды и среди болельщиков. Это те моменты, которые мы хотим пережить вместе. Мы проделали большую работу, чтобы спустя 20 лет снова оказаться на этой стадии. Мы жаждем получить нужный нам результат и выйти в финал", - заявил Артета.

Напомним, первый матч завершился со счетом 1:1. Ответная встреча состоится 5 мая. Обслуживать игру будет бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом.