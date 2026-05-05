"Арсенал" увеличил отрыв от "Манчестер Сити" в чемпионской гонке АПЛ

Футбольный клуб "Арсенал" укрепил лидерство в английской Премьер-лиге по итогам 35-го тура.

Как сообщает İdman.Biz, лондонский клуб разгромил "Фулхэм" со счетом 3:0 и увеличил отрыв от "Манчестер Сити" до пяти очков.

В свою очередь, "горожане" потеряли очки в матче с "Эвертоном" (3:3), уступая по ходу встречи, но сумев отыграться в концовке. Несмотря на это, команда Хосепа Гвардиолы теперь отстает от "Арсенала" на пять баллов, имея игру в запасе.

В оставшихся турах "Арсенал" сыграет с "Вест Хэмом", "Бернли" и "Кристал Пэлас". "Манчестер Сити" предстоят матчи против "Брентфорда", "Борнмута" и "Астон Виллы", а также перенесенная встреча с "Кристал Пэлас".