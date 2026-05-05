5 Мая 2026
RU

"Арсенал" увеличил отрыв от "Манчестер Сити" в чемпионской гонке АПЛ

Мировой футбол
Новости
5 Мая 2026 06:36
43
"Арсенал" увеличил отрыв от "Манчестер Сити" в чемпионской гонке АПЛ

Футбольный клуб "Арсенал" укрепил лидерство в английской Премьер-лиге по итогам 35-го тура.

Как сообщает İdman.Biz, лондонский клуб разгромил "Фулхэм" со счетом 3:0 и увеличил отрыв от "Манчестер Сити" до пяти очков.

В свою очередь, "горожане" потеряли очки в матче с "Эвертоном" (3:3), уступая по ходу встречи, но сумев отыграться в концовке. Несмотря на это, команда Хосепа Гвардиолы теперь отстает от "Арсенала" на пять баллов, имея игру в запасе.

В оставшихся турах "Арсенал" сыграет с "Вест Хэмом", "Бернли" и "Кристал Пэлас". "Манчестер Сити" предстоят матчи против "Брентфорда", "Борнмута" и "Астон Виллы", а также перенесенная встреча с "Кристал Пэлас".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Звездный игрок "Бешикташа" выбыл до конца сезона
07:13
Мировой футбол

Звездный игрок "Бешикташа" выбыл до конца сезона

Рашица не сыграет в полуфинале и пропустит решающие матчи
Микель Артета: "Жаждем выйти в финал"
04:12
Мировой футбол

Микель Артета: "Жаждем выйти в финал"

Главный тренер "Арсенала" настроен на решающий матч с "Атлетико"

Дьекереш: "Нам нельзя останавливаться"
03:05
Мировой футбол

Дьекереш: "Нам нельзя останавливаться"

Форвард "Арсенала" оценил шансы команды на выход в финал

"Спортинг" забил пять мячей и обошел "Бенфику"
01:40
Мировой футбол

"Спортинг" забил пять мячей и обошел "Бенфику"

Лиссабонцы уверенно разгромили "Виторию Гимарайнш" и поднялись на второе место

​АПЛ: "Манчестер Сити" спасается, "Челси" терпит шестое поражение подряд
01:15
Мировой футбол

​АПЛ: "Манчестер Сити" спасается, "Челси" терпит шестое поражение подряд - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Отмененный гол и нереализованный пенальти осложнили игру хозяев

Ла Лига: "Севилья" обыграла "Реал Сосьедад"
01:05
Мировой футбол

Ла Лига: "Севилья" обыграла "Реал Сосьедад"

Единственный гол был забит после перерыва

Самое читаемое

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков
2 Мая 18:23
Мировой футбол

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков - ФОТО

Экс-форварда "Реала", "Ювентуса" и "Наполи" с трудом узнали на фото из Майами

Экс-игрок "Барселоны" хочет покинуть "Челси" и вернуться в Испанию
2 Мая 09:13
Мировой футбол

Экс-игрок "Барселоны" хочет покинуть "Челси" и вернуться в Испанию

Форвард недоволен своим положением в лондонском клубе

АПЛ: "Арсенал" против давления, "МЮ" и "Ливерпуль" в битве за место в тройке - ОБЗОР İDMAN.BİZ
2 Мая 12:26
Мировой футбол

АПЛ: "Арсенал" против давления, "МЮ" и "Ливерпуль" в битве за место в тройке - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финиш сезона в Английской премьер-лиге становится все напряженнее

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне
4 Мая 10:14
Мировой футбол

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне

Робер Пирес напомнил мадридцам о поражении 0:4 на "Эмирейтс"