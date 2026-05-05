Симеоне - перед матчем с "Арсеналом": "Не все будет зависеть от нас"

5 Мая 2026 08:19
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против "Арсенала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу УЕФА, аргентинский специалист отметил, что команда готова к игре, но многое будет зависеть не только от нее.

"Мы постараемся сыграть так, как нам нужно, с пониманием требований матча, чтобы футболисты показали максимум. Мы уверены в том, чего хотим. Но не все будет зависеть от нас", - заявил Симеоне.

Он добавил, что у команды есть четкий план на игру, который она постарается реализовать на поле.

Напомним, первый матч завершился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет 5 мая в Лондоне на стадионе "Эмирейтс".

İdman.Biz
