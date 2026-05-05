Жоао Педро извинился перед фанатами "Челси" после поражения - ВИДЕО

5 Мая 2026 11:01
Нападающий "Челси" Жоао Педро извинился перед болельщиками после домашнего поражения от "Ноттингем Фореста" в чемпионате Англии. Лондонская команда уступила со счетом 1:3, а бразилец забил единственный гол хозяев в концовке встречи.

Как сообщает İdman.Biz, после финального свистка Жоао Педро подошел к трибунам, поблагодарил фанатов за поддержку и подарил футболку одному из болельщиков. Для форварда этот мяч стал прерыванием личной безголевой серии, но сам эпизод не спас "Челси" от очередного болезненного результата.

"Ноттингем Форест" вышел вперед после гола Тайво Авонийи, затем Игор Жезус реализовал пенальти, а во втором тайме Авонийи оформил дубль. Жоао Педро забил поздний гол престижа, но лондонцы уже не смогли изменить ход матча.

Отдельным эпизодом встречи стала травма Моргана Гиббса-Уайта. Полузащитник "Ноттингем Форест" столкнулся с вратарем "Челси" Робертом Санчесом, получил рассечение лица и позже показал последствия повреждения в соцсетях. Оба игрока покинули поле самостоятельно, но Гиббсу-Уайту наложили швы.

Отметим, что для "Челси" это поражение стало шестым подряд в Премьер-лиге. Команда продолжает терять позиции в борьбе за место в еврокубковой зоне.

