Матеус Кунья пропустит концовку сезона ради сборной Бразилии

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Матеус Кунья не сыграет в трех заключительных матчах сезона, чтобы полностью восстановиться перед чемпионатом мира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN Brasil, Федерация футбола Бразилии договорилась с английским клубом о том, что 25-летний футболист получит паузу после недавней травмы бедра. Так как несколько игроков бразильской сборной получили повреждения, в сборной опасаются новых кадровых потерь перед турниром, поэтому попросили "Манчестер Юнайтед" не рисковать состоянием игрока.

Кунья уже вернулся после повреждения и помог "Манчестер Юнайтед" в матче с "Ливерпулем", забив один из голов в победной игре со счетом 3:2. Эта победа обеспечила команде место в Лиге чемпионов, после чего клуб получил возможность не форсировать участие бразильца в оставшихся турах.

Таким образом, Кунья пропустит матчи Премьер-лиги с "Сандерлендом", "Ноттингем Форестом" и "Брайтоном". В сборной рассчитывают, что форвард подойдет к чемпионату мира в оптимальном состоянии, учитывая проблемы с травмами у ряда игроков команды Карло Анчелотти.

Отметим, что Бразилия начнет выступление на чемпионате мира 13 июня матчем против Марокко. Затем команда сыграет с Гаити и Шотландией.