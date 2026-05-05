Форвард "Леонес" порвал связки во время празднования гола - ВИДЕО

5 Мая 2026 13:07
Форвард "Леонес" порвал связки во время празднования гола

В чемпионате Эквадора по футболу произошел редкий травматичный эпизод: нападающий "Леонес" Сантьяго Арриета получил тяжелое повреждение во время празднования гола.

Как сообщает İdman.Biz, 19-летний аргентинский футболист отличился в матче с "Индепендьенте дель Валье", но во время празднования неудачно приземлился и повредил колено.

Медицинское обследование выявило разрыв связок колена. Из-за этой травмы Арриета пропустит длительный период.

По предварительным оценкам, восстановление игрока займет от 9 до 12 месяцев.

Отметим, что для молодого форварда это повреждение стало серьезным ударом на раннем этапе профессиональной карьеры.

