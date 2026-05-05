Отельная тактика в ЛЧ: "Атлетико" экономит в Лондоне, "Бавария" защищает базу в Мюнхене

5 Мая 2026 14:21
Перед ответными полуфиналами Лиги чемпионов УЕФА сразу две пары команд столкнулись с необычной отельной историей.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на британские и немецкие СМИ, "Атлетико Мадрид" перед матчем с "Арсеналом" решил не останавливаться в гостинице, где команда жила осенью перед поражением 0:4 на этапе лиги. Тогда мадридцы размещались в London Marriott Hotel Regents Park, а на этот раз выбрали Courthouse Hotel Shoreditch.

Диего Симеоне отверг версию о суеверии и объяснил решение экономией: "Отель был дешевле. Поэтому мы его сменили". По данным британской прессы, этот ответ вызвал смех на пресс-конференции, но сама тема возникла из-за октябрьского разгрома "Атлетико" на поле "Арсенала".

Похожий сюжет появился и перед матчем "Бавария" - "ПСЖ". Парижский клуб хотел остановиться в мюнхенском Infinity Hotel, где команда жила перед прошлогодним финалом Лиги чемпионов УЕФА на "Альянц Арене", однако "Бавария" уже забронировала этот отель для себя. Немецкий клуб считает его привычной базой перед домашними играми и не стал отдавать ее сопернику.

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани объяснил позицию клуба прямо: "Это наш город, мы останемся в Infinity Hotel". В итоге "ПСЖ" пришлось выбрать другой вариант размещения перед ответной встречей в Мюнхене.

Отметим, что "Арсенал" и "Атлетико Мадрид" сыграют в Лондоне после ничьей 1:1 в первой встрече. Матч "Бавария" - "ПСЖ" также входит в программу ответных полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА.

İdman.Biz
