5 Мая 2026 15:17
Волкан Демирель покинул "Генчлербирлиги" после серии поражений

Футбольный клуб "Генчлербирлиги" объявил об уходе главного тренера Волкана Демиреля.

Как сообщает İdman.Biz, столичный клуб расторг контракт со специалистом по решению руководства и взаимному соглашению сторон. "Генчлербирлиги" поблагодарил Волкана Демиреля и его тренерский штаб за работу, а также пожелал им успехов в дальнейшей карьере.

К такому решению руководство пришло на фоне неудачных результатов команды в Суперлиге Турции. "Генчлербирлиги" опустился в нижнюю часть турнирной таблицы и решил сменить тренера перед заключительной частью сезона.

Волкан Демирель в нынешнем сезоне работал с командой в два разных периода. Первый этап продолжался с 31 октября по 11 декабря 2025 года. За это время команда провела шесть матчей, одержала три победы и потерпела три поражения.

Во второй период Демирель руководил "Генчлербирлиги" в девяти встречах во всех турнирах. Команда при нем выиграла два матча, один раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

Отметим, что Волкан Демирель ранее работал с "Хатайспором", "Бодрумом" и "Фатих Карагюмрюком", а в качестве футболиста большую часть карьеры провел в "Фенербахче" и сборной Турции.

İdman.Biz
