Питер Крауч предложил "Ливерпулю" подписать Левандовского

Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Питер Крауч высказался о возможном переходе Роберта Левандовского в мерсисайдский клуб.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на FourFourTwo, Крауч считает, что "Ливерпулю" стоит рассмотреть вариант с форвардом "Барселоны", чей контракт подходит к концу этим летом. Польскому нападающему в августе исполнится 38 лет, однако экс-футболист не считает возраст главным препятствием для такого трансфера.

Крауч отметил: "Это был бы разумный трансфер. Левандовский - игрок мирового уровня. Он уже не молод, но стал бы отличным вариантом".

По словам бывшего форварда, "Ливерпулю" нужен опытный нападающий, особенно с учетом состояния атакующей линии. Он добавил: "Александер Исак только возвращается к форме, и думаю, что в следующем сезоне он будет хорош. Но кто отказался бы от возможности подписать Левандовского? Он все еще умеет забивать. В этом нет сомнений".

Крауч также напомнил, что прошлогодние расходы "Ливерпуля" на трансферы не дали ожидаемого эффекта. На этом фоне возможное приглашение Левандовского на правах свободного агента он рассматривает как вариант без крупной трансферной выплаты.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовский забил 18 голов и сделал четыре результативные передачи в 42 матчах за "Барселону" во всех турнирах. Несмотря на возраст, он остается одним из самых результативных нападающих европейского футбола.

Отметим, что будущее Левандовского в "Барселоне" остается неопределенным. Испанский клуб ранее рассматривал варианты продления контракта, однако вокруг статуса польского форварда в команде сохраняются вопросы.