Игрок "Бенфики" получил международную дисквалификацию от ФИФА

ФИФА удовлетворила запрос УЕФА и распространила дисквалификацию вингера "Бенфики" Джанлуки Престианни на международные турниры по всему миру.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, ранее аргентинский футболист получил шестиматчевую дисквалификацию за проявление расизма, при этом три игры были назначены условно.

Отмечается, что наказание распространяется только на международные матчи. Таким образом, Престианни сможет продолжать выступать за "Бенфику" на внутренней арене.

Однако в случае вызова в сборную Аргентины футболист будет вынужден пропустить два стартовых матча чемпионата мира 2026 года.

Напомним, что Джанлука Престианни дебютировал за национальную команду Аргентины в ноябре прошлого года. В марте он также вызывался в расположение сборной, но на поле не выходил.