6 Мая 2026
Лига чемпионов УЕФА: "Бавария" встретится с "ПСЖ"

6 Мая 2026 09:42
17
Сегодня в Лиге чемпионов УЕФА определится еще один финалист.

Как сообщает İdman.Biz, в ответном матче полуфинала немецкий клуб "Бавария" примет французский "ПСЖ".

Встреча, которая состоится на "Альянц Арене", будет обслуживаться португальским главным арбитром Жоау Пиньейру. Игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Напомним, что в первом матче между командами победу одержал "ПСЖ" (5:4).

Отметим, что победитель этой пары в финале встретится с английским "Арсеналом". "Канониры" в полуфинале обыграли "Атлетико Мадрид" по сумме двух матчей со счетом 2:1.

İdman.Biz
