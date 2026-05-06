6 Мая 2026 09:58
Луис Энрике сравнил матч с "Баварией" с противостоянием Надаля и Федерера

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против "Баварии".

Как сообщает İdman.Biz, испанский специалист отметил, что парижане намерены показать в Мюнхене свой лучший футбол и использовать минимальное преимущество, добытое в первой встрече.

"Постараемся сыграть в Мюнхене как никогда прежде. Рафа Надаль как-то сказал, что матчи против Федерера и Джоковича были для него лучшей мотивацией. Хотим ощутить такой же настрой. Мы очень уважаем "Баварию", и это мотивирует становиться лучше. Постараемся победить команду, которая играет бесподобно", - заявил Энрике.

Наставник "ПСЖ" также подчеркнул, что несмотря на победу в первом матче со счетом 5:4, его команда не считает себя фаворитом.

"Предстоящий соперник - сильнейший из тех, кто нам когда-либо встречался, и перед такими матчами, в таком положении важно помнить, что у нас есть преимущество в один мяч. Хотя в футболе это ничего не значит. Опыт прошлого года должен нам помочь. Мы всегда стараемся оправдать высокие ожидания болельщиков", - приводит слова Энрике УЕФА.

İdman.Biz
