6 Мая 2026
RU

Появились подробности конфликта Мбаппе с членом тренерского штаба "Реала"

Мировой футбол
Новости
6 Мая 2026 09:10
52
Появились подробности конфликта Мбаппе с членом тренерского штаба "Реала"

У нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе произошел конфликт с членом тренерского штаба команды перед поездкой на матч с "Бетисом" (1:1), который состоялся 24 апреля. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, французский форвард вступил в конфликт с членом тренерского штаба "сливочных" во время тренировки. Мбаппе "гневно и оскорбительно" высказался в адрес сотрудника, который зафиксировал у футболиста офсайд в тренировочном матче.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 41 встрече во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Ряд европейских грандов поборется за полузащитника "Ботафого"
08:15
Мировой футбол

Ряд европейских грандов поборется за полузащитника "Ботафого"

Стоимость футболиста может вырасти с € 30 до € 40 млн в случае его вызова на ЧМ
Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"
05:50
Мировой футбол

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"

"Арсенал" вышел в финал спустя 20 лет
39‑летний Халк подписал контракт с "Флуминенсе"
03:50
Мировой футбол

39‑летний Халк подписал контракт с "Флуминенсе"

Бразильский форвард заключил соглашение до конца 2027 года
"Арсенал" может стать седьмым клубом из Англии, выигравшим Лигу чемпионов
02:30
Мировой футбол

"Арсенал" может стать седьмым клубом из Англии, выигравшим Лигу чемпионов

В финале "канониры" встретятся с победителем пары "Бавария" — "ПСЖ"
"Ливерпуль" заинтересован в подписании полузащитника из Германии
02:00
Мировой футбол

"Ливерпуль" заинтересован в подписании полузащитника из Германии

Рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн
"Арсенал" не потерпел ни одного поражения на пути в финал ЛЧ
01:20
Мировой футбол

"Арсенал" не потерпел ни одного поражения на пути в финал ЛЧ

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште

Самое читаемое

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне
4 Мая 10:14
Мировой футбол

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне

Робер Пирес напомнил мадридцам о поражении 0:4 на "Эмирейтс"

Определены победители "Бакинского марафона-2026"
3 Мая 14:17
Другое

Определены победители "Бакинского марафона-2026" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Забег впервые прошел на полной дистанции 42 км

"Барселона" может стать чемпионом уже сегодня
3 Мая 10:30
Мировой футбол

"Барселона" может стать чемпионом уже сегодня

Титул зависит от результата матча "Реала"