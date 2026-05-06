6 Мая 2026
6 Мая 2026 02:00
"Ливерпуль" заинтересован в подписании полузащитника из Германии

"Ливерпуль" включил полузащитника "РБ Лейпциг" Ассана Уэдраого в трансферный шорт-лист. Мерсисайдцы готовы предложить около € 40 млн за покупку 19-летнего футболиста. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Экрема Конура.

По информации источника, "РБ Лейпциг" готов начать переговоры по трансферу Уэдраого с суммы в € 45-50 млн. Подчеркивается, что конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за полузащитника "быков" может составить "Ньюкасл".

В нынешнем сезоне Уэдраого принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

