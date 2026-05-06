6 Мая 2026
"Арсенал" может стать седьмым клубом из Англии, выигравшим Лигу чемпионов

6 Мая 2026 02:30
Лондонский "Арсенал" одержал победу над мадридским "Атлетико" по сумме двух матчей 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 и вышел в финал турнира (1:1, 1:0). Таким образом, "Арсенал" может стать седьмым клубом из Англии, выигравшим Лигу чемпионов, сообщает İdman.Biz.

Ранее победителями турнира среди английских клубов были: "Ливерпуль" (шесть побед), "Манчестер Юнайтед" (три победы), "Челси", "Ноттингем Форест" (по две победы), "Манчестер Сити" и "Астон Вилла" (по одной победе).

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026 "Арсенал" встретится с победителем пары "Бавария" — "ПСЖ".

