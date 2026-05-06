"Арсенал" не потерпел ни одного поражения на пути в финал ЛЧ

6 Мая 2026 01:20
Лондонский "Арсенал" без поражений дошел до финала Лиги чемпионов УЕФА. В ответном матче 1/2 финала турнира "канониры" со счетом 1:0 переиграли "Атлетико" Мадрид, в первой игре эти команды победителя не выявили — 1:1.

Таким образом, команда Микеля Артеты не потерпела ни одного поражения, одержав 11 побед и трижды сыграв вничью. Игра проходила на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт. В финале турнира лондонцы сыграют с победителем противостояния мюнхенской "Баварии" и "Пари Сен-Жермен".

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 состоится 30 мая в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Действующим победителем турнира является "Пари Сен-Жермен".

