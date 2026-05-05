Робиньо потребовал оштрафовать Неймара после инцидента с его сыном - СМИ

5 Мая 2026 22:26
Экс-нападающий "Реала", "Милана", "Манчестер Сити" Робиньо, который на данный момент отбывает наказание по обвинению в изнасиловании девушки, узнал в тюрьме от адвокатов об агрессии вингера "Сантоса" Неймара по отношению к его сыну Робиньо-младшему.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Planeta do Futebol, Робиньо не хочет, чтобы дело закончилось просто извинениями. Он возмущен, так как ожидал, что Неймар будет для Робиньо-младшего "крестным отцом" на тренировках. Робиньо хочет, чтобы были опубликованы видеозаписи тренировок, чтобы Неймара оштрафовали.

Отмечается, что Робиньо-младший уже принял извинения Неймара. Однако в силу пожеланий отца дело, скорее всего, продолжится и примет новые обороты.

Напомним, 34‑летний нападающий подставил подножку 18-летнему полузащитнику, после чего у них завязалась словесная перепалка. Неймар рассердился и посчитал, что к нему проявили неуважение, после того как молодой футболист обыграл его и отреагировал на просьбу форварда быть помедленнее. После этого между ними произошла потасовка, в ходе которой Неймар толкнул и даже ударил по лицу полузащитника. Позже появилась информация, что конфликт между игроками был улажен.

İdman.Biz
