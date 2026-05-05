СМИ стало известно о конфликте Рюдигера с одноклубником

У защитника мадридского "Реала" Антонио Рюдигера произошла стычка с партнером по команде. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, в апреле у немца случился конфликт с одним из футболистов основной команды в раздевалке на тренировочной базе "сливочных", при этом инициатором конфликта выступил сам Рюдигер. Отмечается, что в последствии Антонио извинился за свое поведение, а 1 мая он пригласил на обед своих партнеров по команде вместе с их семьями.

В нынешнем сезоне 33-летний Рюдигер провел 24 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2026 года. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет € 9 млн.