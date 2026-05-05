Фейерверки среди ночи: фанаты "Арсенала" устроили шумовую акцию против "Атлетико"

5 Мая 2026 20:04
Болельщики "Арсенала" ночью запустили фейерверки перед отелем с футболистами мадридского "Атлетико" в преддверии очного матча команд в полуфинале Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 5 мая.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph, фанаты "канониров" запускали фейерверки дважды — в 1:30 и 2:00 ночи по местному времени. Подчеркивается, что "Атлетико" оперативно отправил жалобу в соответствующий орган УЕФА.

Матч между "Арсеналом" и "Атлетико" пройдет на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по Баку. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

