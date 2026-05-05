"Арсенал" - "Атлетико": третья и решающая глава противостояния в Лиге чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сегодня, 5 мая, в Лондоне состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Атлетико".

Как передает İdman.Biz, игра пройдет на "Emirates Stadium" и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

После первой встречи в Мадриде в этой паре нет преимущества ни у одной из команд. На "Metropolitano" соперники сыграли 1:1: Виктор Дьекереш реализовал пенальти в первом тайме, а после перерыва Хулиан Альварес также забил с 11-метровой отметки.

Заметим, что в нынешнем сезоне это будет уже третья встреча команд. В общем этапе Лиги чемпионов "Арсенал" дома разгромил "Атлетико" со счетом 4:0. Тогда дубль оформил Дьекереш, а еще по голу забили Габриэл Магальяэс и Габриэл Мартинелли. Полуфинал в Мадриде получился совсем другим - более вязким и осторожным, с заметно более сильным вторым таймом от команды Диего Симеоне.

Что касается всей истории противостояния клубов, то здесь сохраняется равновесие. В официальных матчах "Арсенал" и "Атлетико" по разу обыграли друг друга, еще две игры завершились вничью. При этом последнее двухматчевое противостояние осталось за мадридцами: в полуфинале Лиги Европы сезона-2017/18 "Атлетико" прошел "Арсенал" с общим счетом 2:1 и затем выиграл турнир.

Также отметим, что лондонцы всего один раз преодолевали полуфинальную стадию Лиги чемпионов – в 2006 году “канониры” прошли другой испанский клуб “Вильярреал” (1:0, 0:0), но в финале уступили “Барселоне” (1:2).

Сейчас же команда Микеля Артеты проводит почти безупречную европейскую кампанию: "канониры" остаются единственным клубом, который не проиграл в нынешнем сезоне турнира. Кроме того, у "Арсенала" одна из самых надежных оборон в этой Лиге чемпионов.

"Атлетико" также знает цену таким вечерам не хуже. Мадридцы трижды доходили до финала Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов - в 1974, 2014 и 2016 годах, но ни разу не выиграли трофей. В эпоху Симеоне особенно болезненными стали поражения от "Реала" в финалах 2014 и 2016 годов.

К ответному матчу обе команды подходят после побед в национальных чемпионатах. "Арсенал" в АПЛ уверенно обыграл "Фулхэм" - 3:0, впервые за долгое время забив больше одного мяча за игру. "Атлетико" в Ла Лиге победил "Валенсию" на выезде - 2:0, при этом Симеоне дал возможность отдохнуть нескольким игрокам основы.

Кадровая ситуация у хозяев стала лучше. Мартин Эдегор и Кай Хаверц доступны для выбора. В свою очередь, у "Атлетико" в заявку включен Хулиан Альварес, который избежал серьезного повреждения после первой игры, однако Пабло Барриос и Нико Гонсалес пропустят матч из-за травм.

Предположительный состав "Арсенала": Райя; Уайт, Салиба, Габриэл, Инкапье; Субименди, Райс, Эзе; Сака, Дьекереш, Мартинелли.

Предположительный состав "Атлетико": Облак; Льоренте, Пубиль, Ле Норман, Руджери; Джулиано Симеоне, Коке, Кардосо, Лукман; Альварес, Гризманн.

Перед матчем Микель Артета говорил о настрое команды и поддержке трибун. По его словам, игроки понимают важность момента и готовы к нему. Диего Симеоне, в свою очередь, подчеркнул, что "Атлетико" должен сыграть с той же интенсивностью, которую показал во втором тайме первой встречи.

Так что сегодня в Лондоне предстоит вечер, в котором не будет места для долгих раздумий и права на ошибку. "Арсенал" попытается довести до конца свой уверенный еврокубковый сезон, а "Атлетико" сделает ставку на опыт и умение играть такие матчи до последнего эпизода. Именно детали и хладнокровие в ключевые моменты определят, кто окажется в финале.