"Барселона" нацелилась на лидера "Ньюкасла"

"Барселона" заинтересована в крайнем нападающем "Ньюкасла" Энтони Гордоне. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Маттео Моретто на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, несмотря на интерес к 25-летнему футболисту, в каталонском клубе понимают, что стоимость потенциального трансфера будет очень высокой. Другим испанским вариантом является выпусник академии "Барселоны" и крайний нападающий "Бетиса" Абде Эззалзули.

В нынешнем сезоне Гордон принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Эззалзули провел 39 матчей, где забил 13 голов и сделал 13 ассистов.

