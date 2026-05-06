Ряд европейских грандов поборется за полузащитника "Ботафого"

Мадридский "Атлетико", "Ньюкасл", "Байер" и "Наполи" проявляют интерес к полузащитнику "Ботафого" Данило. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN.

По информации источника, бразильский клуб считает, что стоимость 25-летнего футболиста может вырасти с € 30 до € 40 млн в случае его вызова на чемпионат мира 2026 года. "Ботафого" не начнет переговоры до начала мирового первенства.

Данило играет за "Ботафого" с лета 2025 года. За этот период он принял участие в 38 встречах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.