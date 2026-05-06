6 Мая 2026
RU

"Тоттенхэм" хочет продлить контракт с Вушковичем

Футбол
Новости
6 Мая 2026 09:26
20
"Тоттенхэм" хочет продлить контракт с Вушковичем

"Тоттенхэм Хотспур" рассматривает возможность предложить новый контракт защитнику Луке Вушковичу, который в настоящее время выступает за "Гамбург" на правах аренды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на газету The Sun, за игрой защитника следят несколько ведущих европейских клубов, однако "Тоттенхэм" хочет сохранить хорватского футболиста в составе. Технический директор "Тоттенхэм Хотспур" Йохан Ланге уже посетил Гамбург и провел переговоры с Вушковичем. В случае продления контракта ожидается значительное увеличение зарплаты.

В текущем сезоне Вушкович провел 28 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 60 миллионов евро.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Луис Энрике сравнил матч с "Баварией" с противостоянием Надаля и Федерера
09:58
Футбол

Луис Энрике сравнил матч с "Баварией" с противостоянием Надаля и Федерера

Тренер "ПСЖ" назвал мюнхенцев сильнейшим соперником и заявил, что такие игры мотивируют становиться лучше
Лига чемпионов УЕФА: "Бавария" встретится с "ПСЖ"
09:42
Футбол

Лига чемпионов УЕФА: "Бавария" встретится с "ПСЖ"

Встреча состоится на "Альянц Арене"
Появились подробности конфликта Мбаппе с членом тренерского штаба "Реала"
09:10
Мировой футбол

Появились подробности конфликта Мбаппе с членом тренерского штаба "Реала"

Неприятный эпизод произошел перед поездкой на матч с "Бетисом"
Ряд европейских грандов поборется за полузащитника "Ботафого"
08:15
Мировой футбол

Ряд европейских грандов поборется за полузащитника "Ботафого"

Стоимость футболиста может вырасти с € 30 до € 40 млн в случае его вызова на ЧМ
Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"
05:50
Мировой футбол

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"

"Арсенал" вышел в финал спустя 20 лет
39‑летний Халк подписал контракт с "Флуминенсе"
03:50
Мировой футбол

39‑летний Халк подписал контракт с "Флуминенсе"

Бразильский форвард заключил соглашение до конца 2027 года

Самое читаемое

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне
4 Мая 10:14
Мировой футбол

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне

Робер Пирес напомнил мадридцам о поражении 0:4 на "Эмирейтс"

Определены победители "Бакинского марафона-2026"
3 Мая 14:17
Другое

Определены победители "Бакинского марафона-2026" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Забег впервые прошел на полной дистанции 42 км

"Барселона" может стать чемпионом уже сегодня
3 Мая 10:30
Мировой футбол

"Барселона" может стать чемпионом уже сегодня

Титул зависит от результата матча "Реала"