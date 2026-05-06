"Тоттенхэм" хочет продлить контракт с Вушковичем

"Тоттенхэм Хотспур" рассматривает возможность предложить новый контракт защитнику Луке Вушковичу, который в настоящее время выступает за "Гамбург" на правах аренды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на газету The Sun, за игрой защитника следят несколько ведущих европейских клубов, однако "Тоттенхэм" хочет сохранить хорватского футболиста в составе. Технический директор "Тоттенхэм Хотспур" Йохан Ланге уже посетил Гамбург и провел переговоры с Вушковичем. В случае продления контракта ожидается значительное увеличение зарплаты.

В текущем сезоне Вушкович провел 28 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 60 миллионов евро.