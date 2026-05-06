Настоящая "лифт-команда" Европы: невероятный рекорд "Меца"

Французский футбольный клуб "Мец" продолжает сохранять статус одного из самых нестабильных клубов Европы. Команда, болельщики которой каждый сезон переживают самые разные эмоции, за последние 24 года целых 17 раз переходила из одной лиги в другую.

Как сообщает İdman.Biz, история взлетов и падений клуба стала особенно проявляться с 2002 года. Тогда команда покинула Лигу 1, но уже через год вернулась в элиту. В 2006 году "Мец" снова вылетел, а в 2007-м вновь оказался среди сильнейших. Один из самых тяжелых периодов пришелся на 2012 год - команда вылетела даже из Лиги 2 и была вынуждена выступать в третьем дивизионе. Однако всего за два года клуб сумел добиться двух подряд повышений и вернуться в Лигу 1.

В последние годы "Мец" остается верен этой "традиции". С 2022 года команда меняет лигу каждый сезон: вылет в 2022-м, повышение в 2023-м, снова вылет в 2024-м. В 2025 году клуб вернулся в элиту, но по итогам сезона 2026 года вновь покинул Лигу 1. На данный момент в Европе трудно найти другой клуб с таким количеством постоянных взлетов и падений.