6 Мая 2026
Фанаты "Реала" требуют ухода Мбаппе, собрав более миллиона подписей

6 Мая 2026 11:02
В интернете набирает популярность петиция фанатов "Реала" под названием "Mbappe Out", авторы которой требуют ухода нападающего Килиана Мбаппе из мадридского клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, под обращением уже подписались 1 278 219 человек.

По информации источника, одной из главных причин недовольства болельщиков стала поездка французского форварда в Италию во время его краткосрочного отпуска, связанного с травмой. Мбаппе заметили в Сардинии вместе с актрисой Эстер Экспосито в период, когда "Реал" вел напряженную борьбу с "Барселоной" за чемпионство в Ла Лиге, а также недавно вылетел из Лиги чемпионов.

Кроме того, в СМИ появились сообщения о дисциплинарных проблемах игрока. Утверждается, что Мбаппе неоднократно опаздывал на командные мероприятия, включая обед команды, на который он якобы прибыл с задержкой в 40 минут. Также сообщается о случаях неуважительного отношения футболиста к сотрудникам клуба во время тренировочного процесса.

Ситуацию внутри команды дополнительно обострили слухи о напряженных отношениях Мбаппе с тренерским штабом Альваро Арбелоа и возможной "борьбе за власть" с Винисиусом. По данным испанских СМИ, часть лидеров раздевалки недовольна особым статусом француза и считает, что его самоотдача не соответствует предоставленным привилегиям.

Несмотря на то что петиция не имеет официальной силы и не может напрямую повлиять на президента клуба Флорентино Переса, акция болельщиков стала одним из самых громких проявлений давления на руководство "Реала" за последние годы.

İdman.Biz
