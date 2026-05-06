Симеоне толкнул бывшего спортдиректора "Атлетико" во время матча с “Арсеналом”

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне вступил в конфликт с бывшим спортивным директором мадридского клуба Андреа Бертой после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против "Арсенала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, инцидент произошел в компенсированное время встречи в Лондоне.

На 95-й минуте Берта, который сейчас работает в структуре "Арсенала", выбежал к кромке поля и начал жестами показывать арбитру, что пора давать финальный свисток.

Поведение бывшего коллеги не понравилось Симеоне. Аргентинский специалист подошел к Берте и толкнул его. В ситуацию оперативно вмешались представители обеих команд, предотвратив дальнейшее развитие конфликта.

Отметим, что 54-летний Андреа Берта работал в "Атлетико" с 2013 по 2025 год и считался одним из ближайших соратников Симеоне в клубе.

"Арсенал" обыграл "Атлетико" со счетом 1:0 и вышел в финал Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась вничью — 1:1.