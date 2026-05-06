Халк подписал контракт с новой командой - ВИДЕО

Стало известно, где продолжит карьеру опытный бразильский нападающий Халк.

Как сообщает İdman.Biz, 39-летний игрок продолжит выступление в другом клубе своей страны - "Флуминенсе".

Несколько дней назад Халк расторг контракт с "Атлетико Минейро". За пять лет в этом клубе он отличался высокой результативностью, выиграл чемпионский титул и стал одним из любимцев болельщиков.

Дебют нападающего в новой команде состоится уже после чемпионата мира. Болельщики смогут увидеть первые выступления форварда в футболке "Флуминенсе" после завершения мундиаля.