7 Мая 2026
RU

Рюдигера попросили извиниться перед игроком "Реала"

Мировой футбол
Новости
7 Мая 2026 13:46
20
Рюдигера попросили извиниться перед игроком "Реала"

Футболисты "Реала" потребовали, чтобы защитник команды Антонио Рюдигер извинился перед одноклубником Альваро Каррерасом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на CHTV, журналист Маркус Бенито утверждает, что немецкий футболист во время тренировок жестко унижал Каррераса перед всей командой. По его данным, несколько игроков мадридского клуба уже сказали Рюдигеру, что он перешел границу в отношении партнера.

Каррерас вернулся в "Реал" летом 2025 года после перехода из "Бенфики". Испанский защитник ранее проходил через систему мадридского клуба, а теперь пытается закрепиться в основной команде на фоне высокой конкуренции в линии обороны.

Сам Каррерас ранее подтвердил, что у него был инцидент с партнером, но назвал ситуацию "незначительной и уже закрытой". Футболист также подчеркнул, что сохраняет хорошие отношения с командой.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

TVNET ответил по поводу сорванной трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ" на CBC Sport
12:59
Мировой футбол

TVNET ответил по поводу сорванной трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ" на CBC Sport

Платформа раскрыла права на трансляции турниров УЕФА

Йозуа Киммих: "Это наш лучший сезон за мои 11 лет в клубе"
12:47
Мировой футбол

Йозуа Киммих: "Это наш лучший сезон за мои 11 лет в клубе"

Полузащитник уверен, что команда способна выиграть Лигу чемпионов

CBC Sport признал вину за срыв трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
12:17
Мировой футбол

CBC Sport признал вину за срыв трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Телеканал извинился перед зрителями после критики в социальных сетях

Джесси Секидика: "Лига чемпионов - большой шанс для "Сабаха"
11:47
Мировой футбол

Джесси Секидика: "Лига чемпионов - большой шанс для "Сабаха"

Нигериец высказался о "золотом дубле", конкуренции и выступлении в Европе

В "Баварии" недовольны судейством в матче с "ПСЖ"
11:22
Мировой футбол

В "Баварии" недовольны судейством в матче с "ПСЖ"

В клубе считают, что ряд решений арбитра повлиял на исход полуфинала

Каземиро напомнил Каррагеру о двух проигранных финалах Лиги чемпионов
10:53
Мировой футбол

Каземиро напомнил Каррагеру о двух проигранных финалах Лиги чемпионов

Хавбек "Манчестер Юнайтед" ответил на критику бывшего защитника "Ливерпуля"

Самое читаемое

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Мая 00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"
6 Мая 05:50
Мировой футбол

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"

"Арсенал" вышел в финал спустя 20 лет