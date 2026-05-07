Рюдигера попросили извиниться перед игроком "Реала"

Футболисты "Реала" потребовали, чтобы защитник команды Антонио Рюдигер извинился перед одноклубником Альваро Каррерасом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на CHTV, журналист Маркус Бенито утверждает, что немецкий футболист во время тренировок жестко унижал Каррераса перед всей командой. По его данным, несколько игроков мадридского клуба уже сказали Рюдигеру, что он перешел границу в отношении партнера.

Каррерас вернулся в "Реал" летом 2025 года после перехода из "Бенфики". Испанский защитник ранее проходил через систему мадридского клуба, а теперь пытается закрепиться в основной команде на фоне высокой конкуренции в линии обороны.

Сам Каррерас ранее подтвердил, что у него был инцидент с партнером, но назвал ситуацию "незначительной и уже закрытой". Футболист также подчеркнул, что сохраняет хорошие отношения с командой.