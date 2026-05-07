7 Мая 2026
Компани объяснил вылет "Баварии" через фактор "Реала"

7 Мая 2026 14:14
Главный тренер футбольной "Баварии" Венсан Компани заявил, что мюнхенский клуб был способен выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, но в полуфинале детали сложились в пользу "ПСЖ".

Как сообщает İdman.Biz, "Бавария" завершила выступление в Лиге чемпионов после противостояния с "ПСЖ". Мюнхенцы уступили парижанам по сумме двух матчей - 5:6, а ответная игра в Германии завершилась со счетом 1:1. "ПСЖ" вышел в финал турнира, где сыграет с "Арсеналом" 30 мая в Будапеште.

Компани после вылета не стал представлять сезон "Баварии" в Европе как упущенную катастрофу. Бельгийский специалист напомнил, что даже для топ-клубов победа в Лиге чемпионов остается редким достижением, а исключением на этом уровне он назвал только "Реал".

"Я всегда чувствую, что "Бавария" может выиграть Лигу чемпионов. Я ощущал это и в этом году. Я рациональный человек. "Бавария" выигрывала Лигу чемпионов шесть раз. Турнир существует 60-70 лет, то есть даже лучшие команды обычно побеждают раз в 10 лет, если это не "Реал". Я не собираюсь взваливать на себя дополнительную ответственность, я знаю, как это сложно. Мы могли выиграть в этом году. Возможно, в следующем году детали будут в нашу пользу", - сказал Компани.

Отметим, что "ПСЖ" в ответном полуфинале быстро вышел вперед после гола Усмана Дембеле с передачи Хвичи Кварацхелии, а "Бавария" смогла ответить только в компенсированное время, когда отличился Харри Кейн. Этого гола мюнхенцам не хватило для выхода в финал.

