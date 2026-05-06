Мовахед Сина: "В этот раз Baku Open дался мне легче"

"Не думал о второй победе - просто хотел показать хорошую игру".

Как передает İdman.Biz, об этом заявил двукратный победитель шахматного фестиваля Baku Open, иранский гроссмейстер Мовахед Сина.

Впервые шахматист занял первое место на этих соревнованиях в 2024 году. По его словам, в этот раз Baku Open прошел для него иначе:

"В 2024 году участвовало много топовых шахматистов из Индии. В этот раз было немного легче, к тому же я улучшил свою игру за эти два года".

Сина отметил высокий уровень сборной Азербайджана по шахматам, а также подчеркнул большое количество юных талантов в стране.